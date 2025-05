Riigieksamite perioodi lõpetas matemaatika eksam

Haridus- ja noorteameti hindamiskeskuse juhi Alge Ilosaare sõnul on matemaatika eksam viimane kolmest kohustuslikust riigieksamist. "Usaldage enda teadmisi ja keskenduge, olete selleks pikalt ette valmistunud, et nüüd anda endast parim!" andis ta õpilastele head soovid kaasa.

Gümnaasiumiastmes on võimalik läbida kaheksa kursusega kitsas või 14 kursusega lai matemaatikakursus. Kitsast matemaatikakursust õppinud noor võis valida soovi korral ka laia matemaatikakursuse eksami ja vastupidi. Sarnaselt eelmisele aastale, tõlgiti ka tänavu matemaatika riigieksam lisaks ka ukraina keelde. Kitsa kursuse eksamitööd sooritab ukraina keeles 82 ja laia kursuse tööd 21 abiturienti.

Eksamitöid hinnatakse skaalal 0–100 punkti. Eksami sooritamise tingimused on kõigile eksaminandidele ühesugused ja eksam loetakse sooritatuks, kui eksami tegija on saanud vähemalt ühe punkti. Riigieksamil maksimumtulemuse ehk 100 punkti saanud eksamitegijad on oodatud 26. juunil haridus- ja noorteameti korraldatavale tänuüritusele.