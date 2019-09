Talupidajad tähistasid 30. juubelit

Uue-Peetri talu perenaine Sirje Sepp oli liidu sünnipäevale tulnud oma põllul kasvatatud küüslauguga. "Ise panime mulda, ise korjasime üles," rääkis Sepp.

Tema põld asub Nihatu külas. Küüslaugu kilohind oli Sepal 7 eurot, rikkaks sellega tema sõnul ei saa. "Kõigepealt maksime imuri arve ära, mis oli üle 200 euro, nii et küüslaugukasvatusega rikkaks vähemalt esimesel aastal küll ei saa," märkis ta.

Talupidajate elu on Sepa sõnul samas lihtsam kui mõnikümmend aastat tagasi. "Abivahendeid on rohkem, aga selleks tuleb muud tööd ka teha, et talu pidada," leidis Sepp.

Köögiviljakasvataja Mart Heinla rääkis aga, et on väiksest peale isa kõrvalt põllumajandusega seotud. "Mulle maatöö meeldib!"

Põllumees pole põline rikas ka Heinla arvates. "Kõik on täpselt nii lihtne, kui lihtsaks sa ta ise teed," arvas Heinla. "Minul on oma tehtud tehnika, et sellega tegeleda. Kui mul tehnikat poleks, siis ma seda ei teeks."

Kohal olid kaubitsejad, loomad, meistrid, kes korraldasid töötubasid, ja hulk uudishimulikke inimesi. Kadakast kuumaalust valmistanud Krista Kuningas rääkis, et otsustas töötoast osa võtta, et kodusaarelt ära minnes saaks kaasa isetehtud meene. "See läheb kohe kasutusse!" kinnitas Kuningas.

Liidu juhatuse liikme Aivar Kallase sõnul on liidus liikmeid praegu 70–80 vahel. "Ma arvan, et see number on stabiilne," kõneles Kallas.