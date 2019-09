Tagaverelt varastati roosipõõsaid

Seejuures mitte õie kaupa, vaid terved põõsad. Juhtunu ärritas meest sedavõrd, et ta andis vargusest teada ka politseile. "Ma ei ole neid roose istutanud selleks, et neid varastataks! Soovitan inimestel ise endale lilled osta, mina tahan oma roose ise nautida," kurjustas Hänninen.

Kuressaare politsei piirkonnavanem Meelis Juhandi kinnitas, et nad said 21. augustil tõepoolest teate, et Tagavere külas asuva elamu hoovist on suve jooksul varastatud kaks roosipõõsast. Juhandi sõnul on vargusega tekitatud kahju ligi 50 eurot. Juhtunu asjaolude selgitamiseks alustati menetlust.