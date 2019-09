Invaühing palub pliidi taastamiseks abi

"Oleme 29 tegevusaasta jooksul paljusid aidanud ja nüüd vajame meie väga abi, et edasi aidata," ütles ühingu juhatuse liige Ingrid Põldemaa. "Nüüd, enne talve on meil suur mure, et jõuaks uue pliidi ja soemüüri ehitada."

See, et pliit ja soemüür on kehvas seisus ja lausa tuleohtlikud ning neid enam parandada ei anna, selgus ühingu maja köögiremondi käigus. "Plaanisime niikuinii pliiti remontida, aga paraku oli see nii amortiseerunud, et kohati pudenes ja suured praod olid sees," rääkis Põldemaa. "Ka ahi oli seest katki."

Vundamenti polnud

Samuti ilmnes, et pliidil polnud isegi vundamenti – küttekeha toetus kogu oma raskusega lahtistele tellistele. Põldemaa sõnul ei jäänud üle muud kui lagunenud pliit ja soemüür lammutada. Et uut põrandat ei peaks hiljem lõhkuma hakkama, ehitati tulevase pliidi ja soemüüri jaoks vundament juba valmis. Betooni annetas selleks AS Level.

Ühing küsis pottidest pliidi ja soemüüri taastamiseks hinnapakkumisi. "Materjal ja töö läheksid kokku maksma 8000 euro ringis," ütles Põldemaa. "Osaliselt saaks kasutada ka vanast soemüürist ja pliidist järelejäänud terveid telliseid ja potte."

Põldemaa kinnitas, et ühing pöördus toetuse saamiseks vallavalitsuse poole, ent sealt erakorraliseks toetuseks saadav raha on vaid väike osa vajalikust summast. Vallavalitsusest pakuti välja, et ühing võiks pliidi ehitamise asemel soetada õhksoojuspumba.

Panustavad ise palju

"Õhksoojuspumbast nende ruumide soojaks kütmiseks siiski ei piisa," tõdes Põldemaa. "Samuti ei sobi see variant, kuna meie liikmete seas on astmaatikuid, kellel pidevalt liikuv õhk põhjustab allergiat."

Kes soovib invaühingut nende mures aidata, saab teha ülekande pangakontole EE151010602007959005.

"Siin majas tegutsevad inimesed panustavad oma ühingu tegevusse ja sellesse vanasse hoonesse ise väga palju," leidis Kairit Lindmäe, kes on Kodanikuühenduse Sihtkapitali arenguprojektiga ühingu töösse kaasatud kui ekspert ja kaasamõtleja.

Vana maja kööki remontisid lisaks firmadele ühingu liikmed ja vabatahtlikud kogu suve. Välja vahetati köögi põrand, puhastati ja tapeediti seinad ning paigaldati uus köögimööbel.

Samuti soojustati esiku põrand. Köögi põranda ja uue mööbli jaoks küsis ühing raha kohaliku omaalgatuse programmist, omaosaluse tasumiseks palus toetust vallalt ning toetajatelt. Projektiraha kattis aga vaid osa tehtud töödega seotud kuludest, kõik omavahendid ja kogutud raha kulus lisatöödele.

Kõpitseb ka ise

Põldemaa sõnul ei looda ühing üksnes toetustele, vaid püüab ka ise maja kõpitsemiseks raha koguda, korraldades üritusi ning jagades annetuste eest abivahendeid, rõivaid ja kodutarbeid. Samuti rendib ühing oma maja ruume üritusteks ja koolitusteks.

1900. aastal ehitatud maja annetas ühingule Eleonora Sepp. Endise omaniku auks NORA majaks nimetatud hoones Suur-Sadama tänaval toimuvad regulaarselt proteesimeistri ja abivahendite spetsialisti vastuvõtud. Ühingu poole võivad pöörduda ka need inimesed, kel tarvis ortopeedilisi jalatseid, tallatugesid või muid abivahendeid.