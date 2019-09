Uuring kinnitas suure liustikuoru olemasolu Suures väinas

Eesti geoloogiateenistus meregeoloogia ja geofüüsika osakonna juhataja Sten Suur-oja ütles, et Kesselaiu ja Muhu vahelt kulgev org on kuni 45 m sügav ja 1–1,5 km lai. Org on suuresti täitunud pehmete setetega, selle põhjas on kuni 20 m viirsavi ja kuni 10 m moreeni, mille kohal on vee sügavus kuni 20 m.