17. mai varahommikul väljusid Kuressaarest kaks bussi, suunaga Läti pealinna Riiga, kus toimus rahvusvaheline tantsuvõistlus BEST SHOW 2025. Sel hooajal osales seal Semiirist viis erinevat tantsurühma. Võistlusel saadi taas kinnitust, et kohalike tantsijate tase on silmapaistev ka väljaspool Eestit.