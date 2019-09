TS Laevade varulaev Mercandia seisis poole miljoni eest kai ääres

Kevadel teatas TS Laevad, et varulaeva ja Regula Virtsu–Kuivastu liinil lisalaevana pidamine läheb riigile maksma suveperioodil kokku 1,75 miljonit eurot.

"Riigiga sõlmitud lepingust tulenev nõue on, et põhilaevade kõrval peab olema asenduslaev, et tagada liiklus 24 tunni jooksul, kui põhilaevaga peaks midagi juhtuma," lisas Kaabel. Samas ei ole asenduslaeva eesmärk pidevalt graafikujärgsete lisareiside tegemine.