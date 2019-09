Komisjon asub revideerima noortekeskust ja spordikooli

Komisjoni esimees Boris Lehtjärv ütles Saarte Häälele, et nimetatud asutusi asutakse revideerima, kuna nende osas on komisjoni liikmetel kerkinud küsimusi. Milliseks revisjonide fookus täpsemalt kujuneb, otsustatakse tema sõnul komisjoni septembrikuu koosolekul.

Mõlemas asutuses on kavas vaadelda majandusküsimusi. "Jäi silma, et läinud aastal on noortekeskus kulutanud raha rohkem, kui neil eelarves raha oli, spordikooli puhul on küsimus lepingutes ja ka eelarve täitmises," lausus Lehtjärv.