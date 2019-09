Saare naised elavad 82- ja mehed 73-aastaseks

2017. aastal Saaremaal sündinutel on lootust elada kübeke kauem, keskmiselt 79-aastaseks. Seejuures naised 83-aastaseks ja mehed 74-aastaseks.

Pisteliselt võttes on siis Saare maakonna naistel, kes praegu on vanuses 25–29, tervena elada veel pikad ja ilusad 58 aastat. Nende eakaaslased mehed elavad samas tervena oodatavalt 49 aastat.

35–39-aastastel naistel on jäänud tervena elada 48 aastat. Sama vanu mehi ootab aga ees veel eeldatavalt 39 aastakest. 45–49-aastased naised elavad veel eeldatavasti keskmiselt 39 aastat ja mehed 30 aastat. 55–59-aastastel Saare naistel on tervena elada jäänud 29 aastat ja nende eakaaslastest meestel 22 aastat. 65–69-aastastel naistel on arvutuste kohaselt tervena elada veel 20 ja meestel 15 aastat ning vanuse-