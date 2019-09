Põhjameres raputada saanud Bellingshausen heitis ankru Londoni südalinnas

"Tower Bridge on siin meist 400 meetri kaugusel," ütles Saarlaid, kes üleile Admiral Bellingshausenil avatud uste päeva korraldas ja huvilistele laeva näitas. Ta märkis, et Londonis on nad endale saanud tõesti haruldase ja meeldejääva kaikoha. Saarlaiu sõnul on vaatepilt õhtuti, kui maailma üks kuulsamaid sildu saab tuled peale ja taamal on loojuvas päikeses pilvelõhkujad, ikka uhke.

Tuult eriti polnud

Roomassaarest läbi Baltikumi, Poola, Saksamaa, Skandinaavia ja Šotimaa Inglismaale (vahepõikega Hollandisse) jõudnud laeval on Saarlaidi sõnul kiilu all 3000 meremiili. Laev on hästi vastu pidanud ja ilmataat ei ole mereränduritele ka suuremaid torme kaela saatnud. Vaid Põhjameres Shetlandi ja Orkney vahel saadi veidi raputada. "See oli lihtsalt selline vana laine ja tuult nagu suurt polnud," kirjeldas kapten. Samas on nad Saarlaiu sõnul teinud pigem lühemaid ülesõite ja ilmaga arvestanud. "Tänagi (üleeile – toim) plaanime kella viie ajal välja minna, aga võib-olla lükkame 24 tundi edasi, kuna Inglise kanalis on koerailm tulemas," rääkis Saarlaid. Hiljem selgus, et nii ka toimiti.

Üleeile päeval, kui Saarte Hääl Saarlaidile helistas, olid teised ekspeditsiooniliikmed Londoni linna peal, et külastada Kuninglikku Geograafiaseltsi, kus muu hulgas tutvuti ka haruldase Bellingshauseni atlasega ning saadi luba vägagi privaatsetes ruumides pildistamiseks. Ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli selgitas, et Bellingshauseni reisikirja esimest trükki ja atlast, mis sisaldab avastuskaartidele lisaks laevakunstnik Mihhailovi tehtud joonistusi, on maailmas alles jäänud üksikuid eksemplare. Ühte sellist nähti Peterburis venemaa Geograafia Ühingus ning teist nüüd Londonis.

“Briti polaaruurimise grand old man Bob Headland oli valmis pannud Bellingshauseni kaardid ja materjalid, mida oma ekspeditsioonide ettevalmistamisel kasutas Robert Falcon Scott, kes kaotas norralasele Roald Amundsenile napilt lõunapooluse esmavallutaja tiitli. Tavaliselt ei lubata neis ruumides pildistada, meile anti siiski eriluba paari foto klõpsimiseks,” rääkis Pruuli.

Kapten Saarlaid märkis, et Saaremaa on Briti saartel üsna tuntud. Seda eelkõige tänu Saarte mängudele, mis toimusid ka sel aastal. "Kui oma kaiotsad kinni sidusime, siis ikka paljud teadsid Saaremaad ja Kuressaaret," kinnitas jahtkapten.

Saarlasi on kohatud õige mitmes sadamas. Eestlasi pea kõigis. Vaid ühes väikeses Norra sadamas, kuhu jõuti öö hakul ja kust lahkuti varahommikul, jäid eestlased Saarlaiu sõnul nägemata. Samas on eestlasi kohatud ka sellistes kohtades, kus seda oodata ei oskakski. Shetlandi saare Lerwicki sadam oli Saarlaiu sõnul kaardi pealt vaadates üsna maailma lõpu moodi, ometi olid varsti eestlased kai peal vastas. Tuli välja, et seal kandis on eestlasi paljude parvlaevade meeskondades.

Avalikkuse tähelepanu

Lõunapoolusele rändajad on saanud ka rohkesti avalikkuse tähelepanu. Londonis käis neil külas näiteks Briti suurim uudistekanal SkyNews. Pisemates kohtades on kohaliku meedia tähelepanu tavaline. "Hiljem jalutad meeskonnajopes linnas, siis teatakse juba, et need on mingid Antarktika-mehed," muigas Meelis Saarlaid. Mitmes sadamas on toimunud seminarid ja vastuvõtud.

Londonist võetakse kurss Jersey saarele Prantsusmaa ranniku lähedal, kus ka saarlasi Saarte mängude tõttu kindlasti teatakse. Mängud toimusid seal alles neli aastat tagasi.