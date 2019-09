KÜLALOOD: Nässumaa mees jättis joomise ja nakatus tööisuga

Tagantjärele tunneb mees vaid kahetsust, et napsitamine talle nooremast peast nii meelepärane oli. Mingit ahvatlust alkoholi järele ei tekita Anatolis enam ei kaupluste viinaletid ega õllealused. Öökimise heli kuuldavale tuues annab ta mõista, kui suur on nüüd tema vastumeelsus purjutamise vastu.

Joomamehe sihitult möödunud päevad on asendunud tohutu tööisuga. Kui purjutamise perioodil sai töid ja ülesandeid sageli edasi lükatud ning parim aeg mingi asja kordaajamiseks oli "homme", siis nüüd mingisugust vabanduste otsimist enam pole. Kunagi viinajoomisele kulunud raha läheb nüüd kütuse ostmiseks. Mis põhiline, kui varem takistasid pohmell ja peaparandus masina rooli minemast, siis nüüd anna ainult tööots kätte. Kõik plaanitu saab õigeaegselt ette võetud ja töö läheb ludinal, ja enamgi veel. "Eile sai mahla tehtud ja tuhlivõtt on käsil," loetleb Anatoli. Rääkimata sellest, et ka abikaasaga on karskel mehel läbisaamine sootuks teine.

Niva töökoormus on siiski sümboolne: sel aastal koristas peremees nisu ja otra vaid 1,5 ha suuruselt külvipinnalt. Vili läheb tal kanadele söödaks, talus on oma 15 kana. Anatoli on istunud ka ühe talumehe New Hollandi kombaini kabiinis ja imestanud selle vaikse hääle üle. "Nival on ikka masinahääl..," leidub kolhoosiaja inimesel nostalgiast kantud positiivsust ka tolle ajastu toodangu suhtes.