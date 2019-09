Mehe vabasurma ära hoidnud päästja Mihkel Raud sai presidendilt aumärgi

Üks, kellele vabariigi president Kersti Kaljulaid aumärgi andis, on Kihelkonna komando meeskonnavanem Mihkel Raud. Saaremaa päästepiirkonna juhi Margus Lindmäe sõnul suutis Mihkel oma tegevusega ühe noormehe suitsiidiplaanist loobuma panna. Lindmäe sõnutsi oli väljakutse Viidumäe torni. Tornis oli noormees, kes saatis oma lähedasele hüvastijätukirja.

"Selle peale see sõber või sõbranna helistas kohe 112. Päästjaid sõitis sinna küll natuke rohkem, kui see üks Mihkel, sinna sõitsid ka politsei ja kiirabi, aga kõige kiirem oli Kihelkonna päästekomando meeskond," meenutas Lindmäe juhtunut. Meeskonnavanem Mihkel Raud oli aga mees, kes ronis torni otsa läbirääkimisi pidama.

Veenis tornist alla tulema

Mingit läbirääkijakoolitust polnud Raud saanud. Tavaliselt peavad läbirääkimisi politseinikud, ent nood olid alles teel sündmuspaigale. "Olukord tuli kiiresti lahendada, sest ei või ju ette teada, millal inimene otsuse võib teha," selgitas Lindmäe. "Mihkel suutis asja klaarida, noormehe tornist alla kutsuda ning selleks ajaks, kui teised kohale jõudsid, oldi kokkuleppel ja maapinnal."

Margus Lindmäe sõnul oli Mihkli saavutus just sellepoolest erakordsem, et päästja suutis teha midagi, milleks tal tegelikult erialast ettevalmistust pole.

Mihkel Raua jaoks on selline tunnustus esmakordne. "Ei oska end kuidagi eriliselt tunda, sest eks mina sain küll jah selle tunnustuse, aga see on siiski kogu komando saavutus," leidis ta. "Kui sel päeval oli minu jutt see, mis suutis inimese ümber veenda, siis on mul väga hea meel selle üle," kinnitas Raud. "Veel suurem heameel on mul aga selle üle, et inimelu sai jätkuda."

Aumärgi said ka kaks Kuressaare komando meest Kunnar Kuris ja Janek Reinaru. Nemad päästsid inimese põlevast majast. "Juba eemalt oli näha, et ega sealt enam eluga pääse – tuli oli suur. Aga läks õnneks ja mehed said asja tehtud," rääkis Lindmäe. Põlevast majast on ka enne ja pärast seda juhtumit inimesi päästetud, kuid need pole olnud olukorrad, mis esmapilgul paistnuks lootusetud. "Just sellised suured õnnestumised, kus päästja on astunud natuke rohkem üle piiri, on toonud tunnustuse."

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Tõi elule tagasi

Neljas tunnustatu oli Olari Malk, kes päästis tänavu kevadel liikluses inimese, keda tabas terviserike. Malk nägi Kuressaare ringteel Olerexi tankla lähedal enda arvates liiklusavariid – teele oli tekkinud ummik. Malk parkis oma auto eemale ja läks asja uurima. "Kohapeal sai ta inimestelt teada, et ees olevas autos on inimene surnud. Tema selle teadmisega ei leppinud, ta mõtles, et võib-olla on võimalik inimest veel elule tuua," rääkis Lindmäe. Malk leidis endale abilisi ja inimese elu sai päästetud.

Olari Malk tõdes, et eks mingil määral on aumärki saada uhke tunne. "Aga ega siis märgi pärast keegi tegutse. Ikkagi inimelu säilitamine oli põhieesmärk," ütles ta. "Aga muidugi on suur au ka, et see tegu on olnud medali vääriline."