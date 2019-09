Vilsandi rahvamaja võib jõuda täitena sadamasse

Osavallakogu esimees, Vilsandil töötav Karl Teär ütles, et hoone on sellises seisus, et sellega pole enam midagi peale hakata. Seega oleks mõistlik anda lammutamisel saadud materjal ehitajale, selmet see keerulist teed pidi Saaremaale viia.

Saarte Liinidel on just vastupidine probleem – Saaremaalt on keeruline materjali tuua. “Ehitusmaterjalide vedu Vilsandi saarele Vikati sadamasse on ülimalt raskendatud transpordi koormust kannatava ühendustee puudumise tõttu,” märkis Tamkivi. Praegu ehitushange käib ning ka Saaremaa vald ja Saarte Liinid on Vilsandi rahvamaja võimalikku saatust arutanud.