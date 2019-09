Kolmandat päeva 6.–9. klasside väikeklasse õpetav Õunpuu tunnistab, et teistmoodi on olukord küll, kui suurema klassi ees olles. Nii on tal ühes klassis näiteks neli õpilast, aga on ka üheksa õpilasega klass. "Eks neid õpilasi peab vahel rohkem suunama," arvab ta. Mõni asi tuleb vahest lihtsamaks teha ja mõni lahti seletada. Õpetaja Õunpuu nõustub, et ajalugu on selles mõttes tänuväärselt jutustav ja mängulisem aine kui näiteks matemaatika. Eriti olevat see nii lastele vanaajast rääkides. Siis kõlab ajalugu vahel nagu suisa muinasjutt.