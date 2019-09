Mesinik Aimar Lauge sai elu suurima meesaagi

Aimar Lauge sõnul on tema senine meetoodang ulatunud viie-kuue tonnini aastas, kuid siis oli tal tänavuse 200 pere asemel ka 150 peret. Rekordi sünnis mängis oma osa ka tavalisest parem meeaasta, kus Lauge sai 50 kilo mett mesilaspere kohta, mis on eriti Muhu kehvakest mullaviljakust arvestades väga hea tulemus. Meie maakonnas loetakse korralikuks saagiks 30+ kilo mett taru kohta.

Aimar Lauge ütleb, et nüüd pole muud kui hakata meele turgu otsima nii pealinnas kui ka mujal mandri. "Panen suitsiku käest ja moondun kaupmeheks," lausub mesinik. Mee hea omadus on tema pikk säilivusaeg, "parim enne" kestab kolm aastat. "Ta ei ole maasikas, mis vajab kiiret realiseerimist," selgitab mesinik.

Kuivõrd meeaasta oli hea kogu maakonnas ja suurtootjate arv on viimase viie aasta jooksul Saaremaal rohkem kui kahekordistunud, siis on mett palju ja hinnatõusu karta ei ole. Kilo kohalikku mett saab kätte 7 euroga.

Aimar Lauge, kes on ka Saaremaa meetootjate ühingu juhatuse liige, pakub, et mee turustamiseks võivad kohalikud mesinikud alustada läbirääkimisi näiteks COOP-i ketiga, kus on Saaremaa mett müüdud ka varem. "Leping oli tollal 10 tonni peale aastas, müüsime selle kolme kuuga täis."

Tänavused meetaimed on paju, võilill, vaher, paakspuu, vaarikas ja valge ristik. Sügisel lisandub ka kanarbikku. Nagu Saaremaa puhul tavaline, ei tulnud ka sel aastal pärnaõiemett, sest juulis, kui pärn õitseb, on Saaremaal tavaliselt põuane. Paari nädala pärast saavad meetootjate ühingu liikmed laborist kätte tänavuse mee õietolmuproovid, siis selgub mee taimekoostis täpsemalt.

Mingeid kindlaid garantiisid ei paku aga ükski piirkond: piisab, kui mõni aiapidaja kasutab oma koduaias, mis jääb mesilasperede korjealasse, mürke oma lillede pritsimiseks ning ökomeest me sisuliselt enam rääkida ei saa. Aimar Lauge sõnul on Saaremaa mesi igati ohutu ka viljakasvatuspiirkondades. Saaremaa viljapõllud on suhteliselt väikesed, mistõttu jõuab põllumees põllu paari tunniga õigel ajal pritsitud. "Selles mõttes on Saaremaa olukord parem kui mandril, kus suurtel põldudel kestab pritsimine oluliselt kauem, sageli mitu päeva," tõdeb Lauge.