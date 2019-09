Karin Schmauck on, saksapärasena kõlavale nimele vaatamata, sündinud-kasvanud hoopis Kuressaares. Kui teiste eestlaste seas Karini (neiupõlvenimega Kärme) päritolu jutuks tuleb, imestab nii mõnigi neist, miks naise jutus siis "õ" asemel saarlastele nii omast ö-häälikut kuulda pole. Selgitus on lihtne – Karini mõlemad vanemad on pärit Muhust, ent kolisid noorena elama Kuressaarde.