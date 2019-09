Saare maakonna aasta põllumees on Toomas Tänav

„Aga ega see toit iseenesest kasva, selleks on vaja tegusaid inimesi meie oma väiksest kogukonnast, kes seda meile kasvatavad,“ kõneles ta, lisades, et üks selline tegus inimene saab nüüd taas tunnustuse.

"Öeldakse, et igav on vaadata vilja kasvamist – üksluine, aga minu jaoks on see ilus pilt"

Tänavune aasta põllumees kasvatab enda sõnutsi teravilja – rapsi, uba. Maad on tal külvikorras kokku 200 ha. Põllumeheametis on ta olnud aga varsti juba 25 aastat. „Tegelikult väiksest peale tehnika huvitas mind ja ütleme nii, et mina käisin väiksena juba suviti tööl – heinatööl,“ kõneles Tänav. „See oli omamoodi kogemus ja täna viitsin ka veel tööd teha.“

Kõige enam meeldib talle aga põllumeheameti juures see, kui ta näeb oma silmaga, kuis vili kasvab. „Ja näed, et on ilus vili. Öeldakse, et igav on vaadata vilja kasvamist – üksluine, aga minu jaoks on see ilus pilt,“ kinnitas tänavune värske Saare maakonna aasta põllumees Toomas Tänav.