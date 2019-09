Nõukogu ootab muuseumijuhilt koostöö tõhustamist

Sihtasutuse nõukogu esimees Jaanis Prii märkis, et vajadus organisatsioonisisest koostööd parandada koorus välja ka suve esimeses pooles muuseumis läbiviidud rahulolu-uuringust, mille kokkuvõttes on toodud tosin soovitust. "Uuring näitas, et asutuse endaga on töötajad üldiselt rahul, aga probleemid puudutavad koostööküsimusi," nentis ta. Probleemide lahendamiseks tuleb sihtasutuse juhatuse liikmel Rita Valgel koostada tegevuskava.

Prii möönis, et asutusesisese rahulolematuse üheks objektiivseks põhjuseks võivad olla organisatsiooni ümberkorraldused ja muudatused, alates turundustegevuse hoogustamisest ning lõpetades uue kassasüsteemi juurutamise ja muuseumipoe laiendamisega.

"Võib-olla see aur, mis turundustegevusele on läinud, on tekitanud teistes osakondades kõrvalejäetuse tunnet. Aga see, et kellegi tööga asutuses ei olda rahul, ei vasta küll tõele," lausus Prii.

Nõukogu tutvus ka muuseumi esimese poolaasta majandustulemustega, mis Prii sõnul on positiivsed. Asutuse müügitulu on mullu sama perioodiga võrreldes kasvanud üle kümne protsendi. Kui palju selles on panust suuremal poel, külastajate arvul või kõrgematel piletihindadel, Prii eile öelda ei osanud, viidates täpse analüüsi puudumisele.

Küll võimaldab aasta algusest juurutatud uus kassasüsteem saada varasemast paremat ülevaadet külastajatest. Esimese poolaasta andmete järgi on pooled Saaremaa muuseumi külastajad Eestist ja pooled välismaalt. Välismaalastest on esikohal lätlased, kellele järgnevad soomlased, leedulased, sakslased ja venelased.

Eile pidas nõukogu koosolekut koosseisus Jaanis Prii, Helle Kahm, Aivar Aru, Marju Niinemaa, Riina Uljas ja Karin Närep.