Probleemsele linnaliinile tuleb suurem buss

Probleem puudutab tema sõnul just Ida-Niidus ja Kudjapel elavaid ning Kuressaare gümnaasiumis käivaid lapsi. Sarnast olukorda esinevat ka siis, kui lapsed hakkavad koolist koju tulema. Tema kinnitusel ületab reisijate arv istekohtade ja lubatud seisukohtade arvu tihti mitmekordselt, muutudes liikluses ohtlikuks. Samuti on lapsed mitmel korral bussist maha jäänud, kuna buss on rahvast täis ja bussijuht ei peatugi.

Saaremaa valla transpordinõunik Karl Tiitson ütles Kadi raadiole, et probleem on jõudnud ka temani, mistõttu suhtles ta eelmisel nädalal Atko esindajaga. Siis lubati vallale, et esmaspäevast (s.o 9. septembrist) peaks nimetatud liinil olema suurem buss, mille mahutavus on 55 inimest. Eile hommikul pidid koolilapsed aga ikkagi leppima pisikese bussiga.