Eakad valmistuvad ühenduse suurpeoks

Ühenduse loomisest on möödas enam kui 30 aastat. Just seda tähtpäeva ja vanavanemate päeva tähistab enam kui 400 eakat meest ja naist nii Saare- kui ka Muhumaalt. Pensionäride ühenduse juht Aili Juhkam ütles, et sünnipäevapeol meenutatakse aastakümnete vältel tehtut, nauditakse lauljate, rahvatantsijate ja muusikute etteasteid.