Postiteenust Saaremaal võib kõvasti kärpida

Konkurentsiameti üleeilne otsus näeb muu hulgas ette, et Muhus peab Eesti Post postkontori uuesti avama.

Miinimumarvud on ette nähtud ka kirjakastidele, mille arvu võib Saaremaal vajadusel kärpida 160-lt 96-le. Muhus võib 16 kirjakasti asemel olla 15 kasti. Ruhnus seevastu tuleb kirjakastide arvu ühe võrra tõsta, et kokku saaks neid kaks.

Uute arvude taga seisab haldusreform, mis võib teenuse osutamise pea peale keerata just väga palju suurenenud valdades. Nimelt pidi varem ja peab ka nüüd olema igas vallas vähemalt üks postkontor. Juhul kui vallas on 2500 inimest ja üle selle, tuleb lisada veel üks postkontor.

Eesti Posti kommunikatsioonijuht Kaja Sepp ütles Saarte Häälele, et mingeid otsuseid veel tehtud ei ole. Konkurentsiameti otsus tuli alles paar päeva tagasi ja selle põhjal saab tegutseda viis aastat.

"Hommepäev ei juhtu kindlasti midagi," kinnitas Kaja Sepp. Tema sõnul võivad arvude vahed tunduda väga suured, kuid tegu on siiski miinimumarvudega.

Samas nentis Sepp, et muudatused postivõrgus kindlasti jätkuvad. "Samamoodi nagu muutub kogu elu ning inimeste teenusekasutus ja soovid-vajadused," selgitas ta. Kuigi haldusreform oli juba mõnda aega tagasi, ei ole postkontoreid vallakeskustes automaatselt kokku tõmmatud. Näiteks on ka pisikeses Torgus oma postipunkt alles.

Postkontoritega sarnaselt vaadatakse üle ka vajadused kirjakastide järele. Igas linnas ja vallas peab olema vähemalt kaks kirjakasti. Linnas ei tohi kirjakast asuda teenuse kasutajast kaugemal kui kolm kilomeetrit ja vallas viis kilomeetrit. Kaja Sepp ütles, et kirjakastide arvu analüüsimisel vaadatakse kasutamise statistikat ja paiknemist.

Sepa sõnul ei ole Eesti Postil vaid postkontorid ja kirjakastid. Postiteenust osutatakse ka pakiautomaatidega, mida on Muhus üks ja Saaremaal viis.

Samuti on postipunktist kaugemal kui 5 kilomeetrit elaval inimesel võimalus tellida endale postiteenus kirjakandjaga. Sellise teenuse kasutamine Kaja Sepa sõnutsi kasvab.

Muhu postiasutuse avamise kohta ütles Sepp, et see on töös. "Sealne senine koostööpartner ütles lepingu üles äritegevuse lõppemise tõttu, kahjuks aga väga lühikese etteteatamisega, mistõttu jääb vahe vana sulgemise ja uue avamise vahele," selgitas ta.