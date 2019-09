Konverents võtab luubi alla suhkurtõve

Ave Kaal FOTO: Saarte Hääl

Diabeediseltsi juhataja Ave Kaalu hinnangul teavad need, kel endal või kelle lähedastel suhkurtõbe pole, sellest haigusest üsna vähe.

"Ometi on diabeet tohutu levikuga ja haigestumus aina tõuseb," tõdes Kaal. "Paraku leidub neidki diabeetikuid, kes ei pruugi isegi teada, et neil selline haigus on, ega oska seda ära tunda."

Kaalu sõnul ajendas seltsi diabeediteemat laiemalt tutvustama Saaremaa vähiühingu mulluse kolme tervisekonverentsi tagasiside – selgus, et publik sooviks rohkem infot ka diabeedi kohta.

"Diabeetikuid on palju ka meie maakonnas, enamasti aga toimuvad sellised temaatilised konverentsid mandril," lausus Kaal. "Kuna kõik huvilised mandrisõitu ette võtta ei saa, on hea, kui nad saavad vajaliku info kätte kodusaarelt lahkumata."

Saaremaa diabeediseltsi konverentsile on oodatud nii diabeetikud kui ka nende lähedased, samuti need inimesed, kes töötavad diabeetikutega – sealhulgas meditsiinitöötajad, õpetajad ja treenerid – või diabeetikutega koos.

Konverentsi programm on koostatud nii, et see pakuks huvi võimalikult laiale kuulajaskonnale: luubi all on inimeste tervis lastest eakateni.

"Paraku on ikka veel üsna levinud arvamus, et diabeetikuks end ikka süüakse," ütles Kaal, lisades, et see arvamus võib paika pidada küll teise, mitte aga esimese tüübi diabeedi osas. "Esimese tüübi diabeedi põhjused peituvad organismis eneses," selgitas Kaal.

Millised on diabeeti haigestumise ohutegurid ja kuidas neid ära tunda, räägib konverentsil Eesti diabeediliidu juhataja Ulvi Tammer-Jäätes. Tartu ülikooli kliinikumi geneetikakeskuse arsti ja Geenivaramu teadlase Neeme Tõnissoni teema on aga diabeet ja geeniteadus – mida siis peale hakata, kui analüüsist selgub, et inimesel on diabeedigeen, kuigi haigust ennast veel ei ole.

Eesti laste ja noorte diabeediühingu juhataja, kogemusnõustaja Kristi Peegel teeb ettekande lapsdiabeetikutest ja spordist. "Juba veidi intensiivsem füüsiline aktiivsus mõjutab ju suuresti veresuhkrut," tähendas Kaal.

Ida-Tallinna keskhaigla endokrinoloog Ulvi Merendi tutvustab kuulajaskonnale uudiseid diabeedi ravimise osas, vahendades neidki teemasid, mida käsitletakse Euroopa diabeedikonverentsil 21. septembril. Hooldekodu Saaremaa Valss juhataja Eve Lääts annab ülevaate eaka diabeetiku hoolekande võimalustest praegu ja tulevikus.

Hüpokoerte koolitaja Katri Ernits räägib, millised koerad võiksid diabeedi korral abikoerteks sobida ning kuidas neid selleks treenitakse. "Loodan väga, et kui on piisavalt suur arv huvilisi, saame kutsuda ta Saaremaale hüpokoeri koolitama," lausus Eve Kaal.

Ettekannetele järgneb paneeldiskussioon.

Konverentsipäev spaahotell Meri Abruka saalis algab kell 9.30, mil osalejad on oodatud end kirja panema ja uudistama ettevõtete väljapanekut diabeetikutele mõeldud abitarvikutest.