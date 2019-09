Esimesed elanikud kohanevad Südamekoduga

Kuressaare endise õppehoone avara fuajee ja trepihalli seinad on ruumi hubasemaks muutmiseks kaetud valgetes, kreemikates ja hallides toonides roosimustrilise tapeediga.

Fuajeesse mahub lahedasti nii puhkenurk televiisori vaatamiseks kui ka söögilaud toolidega. Osa elanikest parasjagu lõunatab, teised on juba lõpetanud või söövad oma toas. Köögikappide juures askeldavad Südamekodu embleemiga kollastes särkides hooldajad.

Hooldekodu juhataja Piret Piheli sõnul ostab hooldekodu toitlustusteenust Kuressaare restoranilt Nautica. "Kui elanikke on juba rohkem, plaanime hakata süüa tegema oma majas," märgib Pihel.

Juhataja sõnul peaks hooldekodukoha ootajate järjekord Saaremaal tublisti kahanema, kui Südamekodu täie hooga tööle hakkab. Piheli arvutuste järgi vajab hooldekodukohta praegu umbes 70 inimest. Südamekodus koha saamiseks soovi avaldanuid on juba viiekümne ringis.

Enamik ühestes tubades

Kõik praegused kliendid elavad esimesel korrusel, enamik ühekohalistes tubades. Maja alumine korrus on ette nähtud neile, kes suudavad liikuda ja õue minna.

Äsja lõunatamas käinud Teele on oma tuppa naasnud. "Siin toidetakse nii hästi, et söö või lõhki," kiidab ta. "Töötajad on siin lahked ja hoolivad ja ruumi nii palju!"

Teele voodit roosade seintega toas katab suurte roosiõitega tekk. Voodi kõrval ootab istujat suur tugitool. "Selle tõin ma kodust kaasa," märgib Teele, kes võttis Südamekodusse kaasa ka oma rulaatori, sooja teki ja televiisori.

Teele saabus Südamekodusse nädala eest Pärsama hooldekodust. "Ega sealgi halb olnud, aga Pärsamal elasime kolmekesi toas," räägib Teele. "Tualett oli ühine ja riidekapp samuti kolme peale." Kuulnud, et Upal uues hooldekodus saaks omaette toa, otsustaski ta ümber kolida. Kuressaares elaval tütrel on nüüd lähemal ema vaatamas käia.

Elli tuba on askeetlikum. "Palju inimesel ikka elamiseks tarvis on," tähendab ta. Sundüürnikuna jäi naine aastate eest oma korterist ilma ja elas seejärel mitmel pool üüripindadel. Südamekodusse tuli Elli haiglast. "Siin pole elul häda midagi," leiab ta. "Süüa antakse hästi ja töötajad on toredad. Kui juuksur ja massöör ka vahel käiksid, oleks lausa suurepärane," leiab ta.

Alumisel korrusel jaguks ruumi veel viiele elanikule. Peagi on kavas tuua esimesed kliendid ka teisele korrusele. Teise korruse 12 ja kolmanda korruse 20 tuba oleks aga mõeldud pigem lamajatele ja suuremat hoolt vajavatele inimestele.

Teisel korrusel asuvad ka saun ja duširuum ning tulevane tegelustuba.

Südamekodus töötab praegu üheksa inimest – juhataja, seitse hooldajat ja koristaja. Kui avatakse teine ja kolmas korrus, on kavas töötajaid juurde võtta.

Piret Pihel kinnitab, et ehkki hooldajatest on puudus ka Saaremaal, polnud tal personali leidmisega raskusi. Südamekodus kuu aega hooldajana töötanud Kristin Raudkats on õppinud hoopis tegevusjuhendajaks. Kristin peab oma töös väga oluliseks oskust mõista ja kuulata.

Kuutasu kuni 850 eurot

Hooldaja Ave Tuisk on kunagi õppinud sotsiaaltööd Pärnu kolledžis, õpingud jäid aga pooleli. Aastaid mandril elanud ja kaubanduses töötanud Ave sõnul soovis ta kodusaarele naasta. Mõte sai teoks tänu Südamekodu tööpakkumisele. Ave sõnab, et töö sotsiaalvaldkonnas on talle südamelähedane.

Südamekodus on kuutasu kahekohalises toas 750 eurot, üheses aga 850 eurot. "See on Saaremaa mõistes soodne," leiab Piret Pihel. Lisaks tuleb kliendil tasuda ravimite eest.