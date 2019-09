PILTUUDIS: Kalade mõõduvõtus käib nüüd rebimine haugide vahel

Läinud nädalal suure ahvena foto saatnud Taavo Kuusiku tuli sedakorda lagedale pirakate haugidega, mille ta püüdnud ise või mille on ta juhendamisel teised veest välja tõmmanud. Kuusiku sõnul on käesolev aasta olnud kalapüügi mõistes äärmiselt tore ja saagikas. „Haug on olnud suhteliselt aktiivne läbi kogu hooaja ja mis peamine, sügishooaeg on just alanud ja kestab veel mõnusalt pikalt edasi,“ tähendas ta.

Taavo Kuusiku FOTO: Erakogu

Kuusiku selle aasta haugirekord on 6 kg, mis Saaremaal ja merepüügil ei ole tema sõnul kalameeste ringkonnas üldsegi märkimisväärne tulemus, ent tükiarvuliselt on kala olnud väga rohkelt. „See aasta ei ole harvad püügipäevad, kus paadist on käinud läbi ka 50-60 haugi.“ Samas möönis ta, et loomulikult pole mõistlik kõiki püütud kalu ära võtta. „Võtame ära endale söögiks vajaliku ja laseme hea võtu korral ülejäänud kalad tagasi, et nad saaksid kasvada ja ka teistele kalameeste rõõmu pakkuda.“

Saaremaal ja merepüügil võibki kalastusgiidina tegutseva Kuusiku sõnul suures osas haugid liigitada väikesteks „sportkaladeks“ (kuni 2 kg), keskmisteks (2-5 kg), suurteks (5-8 kg) ja väga suurteks (8+ kg). Neid väga suuri on tema sõnul Saaremaal see hooaeg püütud juba päris mitmeid, suurtest rääkimata. „Minu isiklik haugirekord Saaremaal on napilt alla 10 kg ehk 9,6 kg ja kala pikkus oli 108 cm,“ tõdes ta, saates oma jutu kinnituseks ka foto.

Kalagiidina on tal tänavu olnud rõõm viia palju toredaid inimesi merele, kes on parandanud oma isiklikke haugirekordeid või saanud oma esimesed kalad. „On saadud täitsa korralikke hauge,“ kinnitas ta saatis „fotosüüdistuse“ ka neist tublidest kalameestest, Jüri Koppelist ja Martti Ruusist, ja nende saakidest.

Jüri Koppel FOTO: Erakogu

Martti Ruus FOTO: Erakogu