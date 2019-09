Tugev tuul ei lasknud ristluslaeva Saaremaale

Ennelõunal Kadi raadiole laekunud vihje kohaselt jääb aga hooaja üheksas ja viimane ristluslaev tulemata. Miks laev viimasel hetkel tulemata jäi, selgitas Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro: "Kapten otsustas, et kuna on suur tuul, on Saaremaal kai ääres silduda riskantne. Ohutus eelkõige."