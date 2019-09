Vägev külvik traktoril taga, alustab Kuiste küla Mäe talu peremees Toomas Tõnijal tööd. Või mis alustab, ühe põlluga on ta just ühele poole saanud, uus seeme külvikusse kallatud ning uus põld ootab.

Põllumehena tuleb südasuvel 42-aastaseks saanud Toomasel varsti 25 aastat täis. Üle poole elust on ta seega teinud seda, mida teeb praegugi. Ka Toomase isa Matti oli põllumees ja sealt see pisik külge hakkas. Kui esiti rühmas Toomas isa põldudel, siis nüüd on vastupidi – talu peab poeg ja isa aitab.