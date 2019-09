Rüütli tänava otsas kangialusest sisse pöörates jõuab vana aida õuele, kus asuvas rohelises kahekordses majas on Urmase vanakraami äri. Ruumes lõhnab vanade asjade järgi, kuid valitseb silmnähtav korrapära. Vastupidiselt paljudele antiigipoodidele, kus tolm paneb aevastama ja asjad on pigem kuhjades. Ruudulises särgis peremees vabandab, et tal on paljud asjad Saaremaal, kust ta pärit on.