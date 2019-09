Pöide õllemeistrid taandusid pruulikoja igapäevatööst

Ettevõtte juhatuses on nüüd üksnes Harald Sumberg . Ettevõtte omanikering on aga laiem. Pöide Pruulikoda OÜ ehk endise Põldemulgu OÜ omanikeringi laienemine sai vormistatud tegelikult juba märtsis 2017. Koit Keldri sõnul liitus toona ettevõtte omanikeringi Andres Tinnole kuuluv Kirbu Rent OÜ, praeguse nimega Hõbegrupp OÜ.

Põldemulgule antud toetus on tekitanud palju poleemikat

Saarte koostöökogu (SKK) endine tegevjuht Terje Aus tunnistas 2017. aastal Saarte Hääles, et Koit Keldri ettevõttele OÜ Põldemulgu eraldatud LEADER-toetus Pöide õllekoja rajamiseks ja tootearenduseks on avalikkuses palju poleemikat tekitanud.

Kelder oli toetuse saamise ajal ise SKK tegevjuht (on ka nüüd, Aus töötab samas nõustajana – toim). "Võib-olla see mõne jaoks ei näinud aus välja ja paratamatult on see hell teema, aga tegelikult ei olnud siin midagi sellist, mis olnuks ebaaus," leidis Terje Aus. "Seda enam, et tegemist on eduka pereettevõttega, mis annab toodangut ja on oma eesmärgi täitnud," lisas ta.

Hellale teemale juhtis 2013. aastal, mil Põldemulgu pruulikoda avati, tähelepanu ajaleht Postimees. Leht märkis, et 2012. aastal kirjutas Kelder koos abikaasa Kristeliga projekti ja esitas enda juhitavale Saaremaa koostöökogule taotluse saada LEADER-programmist 90 900 eurot oma Pöidele ehitatava õllepruulimistöökoja seadmete soetamiseks, nende Eestisse toimetamiseks ja paigaldamiseks.

Raha eraldatigi ja Postimees tõdes, et juriidiliselt on kõik korrektne. Kuid põllumajandusministeeriumi poolt LEADER-programmi eest vastutav Anneli Kimmel nentis, et toetuse jagamine peaks lisaks juriidilisele korrektsusele ka näima korrektne. Keldri juhtum aga tema hinnangul korrektne polnud.

2016. aastal kolis pruulikoda Pöidelt Kuressaarde Andres Tinno soetatud endisesse elektrijaamahoonesse Tolli tänaval.

