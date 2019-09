Seltsimajad ootavad külla külla

Saaremaa toidufestivali korraldustiimi juht Angela Nairis rääkis Kadi raadiole, et ühtekokku on avatud 15 seltsimaja. "Selle eesmärk ongi eelkõige, et seltsimajad on ühest küljest väga ajaloolistes majades või teisalt väga uutes majades," kõneles Nairis. "Nad pakuvad väga erinevaid teenuseid, mida kaugemalolijad ei teagi, ja nii otsustatigi teha selline avatud uste päev."