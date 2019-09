Maadevahe reostuse koristaja selgub oktoobris

Kogu väiksem hunnik tuleb minema vedada ja anda üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsiga ettevõttele. Seejärel tuleb analüüsida hunniku all olnud pinnase seisundit. Kui selgub, et ka see on reostunud, tuleb mulda välja kaevata ja asendada puhta pinnasega.