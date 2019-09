Õunakohvikud täitusid laussajust hoolimata

Et ilm polnud kiita ja vihma ladistas korralikult, oli köögipool organiseeritud ses kohvikus nõnda, et kokapoisid tegid süüa õues, aga kohvikulised said roogasid maitsta toas. Riisi arvates on kohvikutepäev lõbus. "Tegelikult inimesed tulevad ju ikka. Saarlased on väga visad, sest meil on käinud väga palju rahvast," rõõmustas perenaine. Burgeri hind oli ses kohvikus korralik – 8 eurot –, kuid Kadri Riisi sõnul otseselt rahateenimise pärast nad kohvikut üheks päevaks ei avanud. Hind kujunes selline, kuna tooraine oli üsna kallis. "Sellise ilmaga loodame, et tuleme omadega lihtsalt nulli ja on lõbus," kõneles Riis.