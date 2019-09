Peaministri uus lubadus: aprillis lendab suurem lennuk

"Kui kõik läheb ootuspäraselt, siis minu teada peaks juba järgmise aasta aprilli alguses olema uus lennuk liinil," sõnas peaminister riigikogu liikme Kalle Laaneti eestvedamisel esitatud arupärimisele vastates.

Laanet ja Reformierakonna fraktsiooni liikmed esitasid arupärimise mais ja tundsid huvi, kas 1. juunil jõuab suurem lennuk liinile. Siis kukkus riigihange aga läbi ning ajutise lepinguga jätkas senine vedaja Transaviabaltika.

Jüri Ratas ütles, et hankega oli tõesti palju vaidlusi ja segadust ning tagantjärele saab rasketest vaidlustest õppida. Peaminister lisas, et eelmisel hankel ei täitunud oluline ootus, et erinevad lennufirmad näitavad hanke vastu üles suuremat huvi ja nii õnnestub tekitada suurem konkurents. Hankele tuli vaid kaks pakkujat.

Eelmisel korral hinnati pakkumisi lennukite vanuse ja ühe reisi maksumuse järgi, nüüd arvestatakse peamiselt hinda. Ratase sõnul ei näita lennuki vanus üheselt kvaliteeti. Oluline olevat lennuki tehniline korrasolek ja vastavate kontrollide läbimine.

Teiseks ei nõuta uues hankes enam kindlat põhilennukit ja asenduslennukit, vaid peab olema tehniliselt korras vähemalt 40-kohaline lennumasin. Ratase sõnul oli kindlate lennukite nõudmine üks peamisi murekohti, miks pakkuma ei tulnud rohkem ettevõtteid.

Kalle Laaneti arupärimises olnud küsimusele, kes lennuliikluse jamade eest vastutab, peaminister ühest vastust ei andnud. Küsimuse kordamise peale märkis ta, et tema eelmisi valitsusi mustama ei hakka, vaid tuleb tegeleda lahenduse leidmisega.

Kalle Laanet ütles, et hankesegadus näitas, kuidas puudub võimekus hankeid läbi viia. "Räägime asjadest nii, nagu asjad tegelikkuses on," sõnas ta ja lisas, et nõu kuulamise asemel öeldakse eriti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, et nemad teavad ise, mida teevad, ja teie ei oska. ""Mida te jaurate!"," iseloomustas Laanet ametkondade seisukohta. "Minu arvates selline hoiak ei vii meid mitte kuhugi edasi, olenemata sellest, kas oled valitsuskoalitsioonis või opositsioonis."

Laanet tõi välja ka hiljuti selgunud tõsiasja, et Virtsu–Kuivastu liinile telliti varulaev, mille eest maksti peaaegu pool miljonit eurot, kuid mis ei teinud mitte ühtegi sõitu.