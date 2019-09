HEIKKI KALLE 90: 40 aastat Kahtla kooliga

Suur tänu huvitavate ekskursioonide eest, mida sa pensionipõlves giidina tegutsedes alustasid ikka umbes nii: "Me sõidame nii kaugele, kui te soovite, vaatame seda, mida te tahate. Öelge mulle, kui on aeg lõpetada, ja me lõpetame." Iga koha kohta on sul teada palju põnevat ja sa oskad seda edasi jutustada nii lastele kui ka pensionäridele.