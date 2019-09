Jahimees küttis vägeva sarvepaariga hirve

Kärla jahiseltsi juht Aarne Mesila ütles, et väärtusliku trofeega uluk sattus kütile ette hiilimisjahi käigus. Enne, kui trofee pole eksperdi poolt hinnatud, ei saa Mesila sõnul siiski veel kinnitada, kas tegu on kuld- või hõbemedali väärilise sarvepaariga. Aga jahisaak on igal juhul vägev, vägevam kui seltsi selle hooaja esimesel ühisjahil pühapäeval tuule ja vihmaga kütitud kaks noort hirvepulli.