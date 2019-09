Uus tugikeskus jättis Saaremaa lapsed logopeedidest ilma

Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro rääkis Saarte Häälele, et nende koolis on praegu logopeedilise toeta ligi sada õpilast.

Saarte Häälele on teada mitu juhtumit, kus lapsevanemad on koosolekutel halva üllatusena teada saanud, et eelmisel aastal logopeedi toel jõudsalt edenenud laps enam vajalikku tuge ei saa.

Seega pole täidetud senise tugispetsialistide süsteemi lõhkumisel vallavalitsuse antud lubadust, et teenus muutub paremaks. Pigem vastupidi.

“Logopeede sellisel moel nagu varem, edaspidi ei ole,” sõnas Viljar Aro. Koolijuht soovitas ajakirjanikul pöörduda tugikeskuse juhi Aaro Nursi jutule, sest SÜG-is ei olda keskuse edasistest plaanidest lõpuni aru saadud.

Direktor Aro märkis, et keskusest on neile sotsiaalpedagooge tööle suunatud tõesti ühe võrra rohkem, samas eripedagooge samavõrra vähem.

Sarnaselt Kuressaare gümnaasiumiga jäi SÜG ilma ka psühholoogist. Seda teenust saab kasutada eelregistreerimisega ja tugikeskuses kohapeal. Saaremaa peale on tööl üks psühholoog.

Lastega töötamine keelatud

“Aga saame näha – ehk tõuseb alustanud tugikeskus oktoobriks fööniksina meie heaks haldjaks,” ei ole koolijuht oma sõnul veel lootust kaotanud.

Kuressaare gümnaasiumi hariduslike erivajaduste koordinaatori Piret Tenno sõnul jätkab nende koolis lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastega tööd eripedagoog.

Tenno tõdes, et uue süsteemi käivitamine on olnud keeruline nii koolile kui ka tugispetsialistidele. Tema andmetel on tugispetsialistidel septembris ja oktoobri esimeses pooles käsil ühtsete töövormide väljatöötamine vastavalt eriala kutsestandardile, mistõttu lastega töötamine on neil olnud tõepoolest lausa keelatud.

Saaremaa ühisgümnaasiumi lastevanemate koosolekul esitas tugikeskuse juhile Aaro Nursile keskuse kohta kriitilisi küsimusi hoolekogu liige Jaanis Sarapuu.

Sarapuu sõnul päris nii ei tohiks, et uus loodud keskus hakkab sisse elama ja pabereid korda ajama samal ajal kooliaasta algusega. “See töö oleks pidanud tehtud olema varem,” ütles Sarapuu. Ta meenutas ka, et juba keskuse loomisel oli õhus väga palju küsimärke, kuid siis lubati vallavalitsusest ainult paremuse poole liikumist. Nüüd liigutakse pigem vastassuunas. Praegu polevatki tema sõnul muud teha kui oodata, et äkki hakkab süsteem ikkagi tööle.

JAANIS SARAPUU: “See töö oleks pidanud tehtud olema varem!” FOTO: Gunnar Siiner/Saarte Hääl

Aaro Nursi sõnul ei ole koolides tõesti logopeede, sest Saaremaa vähene ressurss on otsustatud koondada lasteaedadesse. Lisaks on kaks Saaremaa logopeedi praegu lapsehoolduspuhkusel.

Otsitakse lahendusi

Logopeedide rolli täidavad Nursi sõnutsi eripedagoogid. “Vastupidiselt logopeedidele on eripedagoogide vähene ressurss suunatud pigem just koolidesse,” selgitas Nursi ja lisas, et eripedagoogid oskavad juhendada klassiõpetajaid, kes selliste lastega kokku puutuvad.

Sääraste juhtumite puhuks, kui on laps, keda ei saa aidata eripedagoog ega klassiõpetaja, otsitakse Nursi sõnul septembris lahendusi.