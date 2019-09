Tiirimetsa vana koolimaja sai kauaoodatud katuseremondi

Viimased kümme aastat lasi vana koolimaja katus tugeva saju korral mitmest kohast otse sorinal vihma läbi, ehkki väikesi parandustöid oli seal ka varem tehtud. Pea kõigis teise korruse ruumides imbus vesi lae pealt tubadesse. Naiste kannatus katkes, kui kevadel kukkus ruutmeetri suurune tükk laeplaate laest alla otse ühe öömajalise kõrvalvoodisse. Et kultuuriselts pakub koolimaja teisel korrusel majutust – näiteks peatus seal suvel kaks pealinna meeskoori –, siis oli viimane aeg midagi ette võtta. "Oli selge, et kui katust remontida ei õnnestu, siis on varsti võimatu majas tegutseda," tõdeb Anne Oeselg. Mõistagi pakub augustis tehtud katuseremont seetõttu seltsi liikmetele suurt kergendust.

Küünla seltsi kauaaegne juht Juuli Pihl ütleb, et katuseremont oli päevakorral pikka aega, aga ikka jäi asi raha taha. Öeldi, et majal pole nii suure kulutuse jaoks piisavalt rakendust. Lugu sai õnneliku lõpu tänu rahvasaadik Kalle Laanetile, keda Juuli katuseremondi eestkõnelejaks kutsus ja kes vallalt vajalikud 8000 eurot välja rääkis. "Ma olen Roolipiigade eestvedaja ja Kalle on meid kogu aeg aidanud," põhjendab Juuli, miks ta Ida-Saaremaalt pärit poliitiku lääneranniku külaseltsile appi kutsus. "Kalle ütles, et teeme ära, selle raha peab saama," räägib Juuli.