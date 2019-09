Saare naised testivad usinalt haigusriske

"Arvan, et kui arsti jaoks on NIPT-test sünnieelse diagnostika meetodina oluline, siis annab ta ka beebiootel emale sellise tonaalsusega infot," põhjendas Kuressaare haigla günekoloog Goar Kuldsaar ema vereproovil põhineva testi populaarsust maakonna naiste seas. Ta lisas, et kuna NIPT-test on tasuline, teeb otsuse, kas seda võimalust kasutada, siiski patsient ise.