WOW keskuse ehitus rikkus ümberkaudsete elanike öörahu

Politsei teatas, et 17. septembri öösel pidi politsei sekkuma kaubanduskeskuse ehitustöödesse. Nimelt esitasid ehituse naabruses elavad inimesed kaebuse öörahu ajal ehitusobjektilt kostva valju müra kohta, selgitas politsei pressiesindaja Kerstin Meresma . "Ehitajad pidid tolleks õhtuks töö lõpetama ja inimesed said rahulikult edasi magada."

Liblikul oli hea meel, et olukord lahenes. Ta selgitas, et nemad on küll ehitustööde tellijad, kuid, et töö käib öötundidel, ta oma sõnul ei teadnud. "Aga järelikult käib," ütles ta.