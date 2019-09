Kuldne ehteleid on väärtuslik lisa Saaremaa muuseumi kogusse

Muuseumi peavarahoidja Priit Kivi ütles, et tema teada Eesti muuseumides kullast esemeid peaaegu ei olegi. Saaremaa muuseumi jaoks on kindlasti tegemist ühe väärtuslikema esemega. "Aga me ei arvesta esemete rahalist väärtust, vaid seda, mida nad tähendavad meie ajaloo jaoks."

Saaremaa muuseumi sihtasutuse juhatuse liige Rita Valge ütles, et Saaremaa muuseumi jaoks on viimased aastad olnud väga põnevad, kuna muuseumi kogudesse on jõudnud palju põnevat ajaloolist materjali. Nii äsjane kuldne ehteleid kui ka näiteks Salme laevaleidudega seonduvad esemed saavad tema sõnul edaspidi kindlasti koha muuseumi ekspositsioonis. Valge lisas, et kuldse võru puhul on tõenäoline, et välja pannakse siiski koopia, mitte originaal.