TERE, SÜGIS! Linnamajandus tegi tänavad lilledest lagedaks

Linnamajanduse töödejuhataja Urmas Kuusk põhjendas tehtut sügise saabumisega. Kalendri järgi see eile hommikul tõepoolest ka kohale jõudis. Kuusk märkis, et inimesed teevad sügiseti koduaias peenrad ka taimedest tühjaks ning nende seas võib olla nii paremas kui ka halvemas konditsioonis isendeid. Ometi võetakse kõik üles.

"See on lihtsalt sügisega kaasnev paratamatus," nentis töödejuhataja. "Täna (eile – toim) öösel oli juba –1 kraadi, külmetab ju! Selleks aastaks on see lõbu läbi ja järgmisel aastal tuleb uuesti."