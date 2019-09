Valla kommunikatsiooninõunikuks sai Valmar Kass

Valmar Kass on ka näitekirjanik ja dramaturg. Ta on omandanud bakalaureusekraadi Londoni ülikoolis interdistsiplinaarsete kunstide alal ning osalenud mitmes kodumaises kui ka rahvusvahelises teatriprojektis.

"Arvestades, et kommunikatsioon on lai ja mitmetahuline valdkond, räägib Valmar Kassi kasuks tema senine töökogemus, alustades veebilehe sisu haldamisest, reklaamtekstide kirjutamisest ja vastavate kontseptsioonide väljatöötamisest ning lõpetades turundus- ja reklaamialaste konsultatsioonide andmise, otseülekannete korraldamise ning erinevate ürituste stsenaariumide kirjutamise ja nende teostusega," kõneles abivallavanem Kristiina Maripuu.

Esile tasub Maripuu sõnul tuua ka tema hea analüüsivõime ja eneseväljendusoskus ning selge nägemus eesseisvast tööst. "Ehkki see ei ole konkursiga seotud, avaldan heameelt ka selle üle, et tänu valla pakutavale töökohale tuleb üks tegus inimene ühes perega Saaremaale jälle juurde," ütles Kristiina Maripuu.

Valmar Kass põhjendas oma Saaremaa vallavalitsusse tööletulekusoovi sellega, et nad on perega juba pikalt planeerinud Saaremaale kolimist, kuid sobivat hetke on olnud raske leida. "Kaalukeel jääb alati keskele ja eks siis tuleb teha julgeid otsuseid,“ tõdes ta. „Mulle on väga meeldinud, kuidas Saaremaa vald oma elanikega suhtleb. Tööle kandideerimises nägi ta aga suurepärast võimalust selle suhtluse kujundamises ka ise kaasa lüüa.