Kalleimad liinid Saaremaal

Kulukamate liinide edetabeli esimeselt kohalt leiab Saare maakonna bussiliini nr 5103 ehk Kuressaare–Kallemäe–Laimjala–Kuivastu. Esmaspäeva hommikul kell 5.35 väljuva bussiga on tänavu seitsme kuu jooksul sõitnud 57 reisijat. Kulu riigile reisija kohta on 47,20 eurot.

Teisel kohal kulukamate liinide seas on nr 5903 ehk Orissaare–Leisi–Orissaare, mis alustab argipäeviti kell 17.45. Seda liini on kasutanud 22 reisijat, kuluks reisija kohta on hinnatud aga 31,70 eurot.