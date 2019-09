Maria Faust võitis Taani ühe hinnatuima auhinna

Heliloojana on Maria Faust žanrite nihutaja, ta on tuntud oma eksperimentaalse helikeele ja jõuliste ideede poolest. Tema tuntumad ja auhinnatud koosseisud on teiste hulgas Maria Faust Sacrum Facere, In the Beginning, Maria Faust Machina, Shitney ja värskeim trio koos New Yorgi muusikute Tim Dahli (bass) ja Weasel Walteriga (trummid).