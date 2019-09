Pihtla pritsumehed ehitavad uue kustutusauto

MTÜ Vabatahtlik Tuletõrje Selts Pihtla Pritsumehed juhatuse liige Rando Rahnik ütles Saarte Häälele, et algne plaan oli soetada vanem veoauto, kuid siis selgus, et seda ei oleks saanud Eesti sõidukite registris enam arvele võtta. Seetõttu tehti uus plaan ja otsustati soetada päris uus masin.

Saaremaa valla kaasavast eelarvest said pritsumehed maikuus 24 000 eurot, ise panid paar tuhat juurde ja nüüd ootab auto Pihtla uues tuletõrjeangaaris ümberehitamist. Pisut alla tuhande kilomeetri läbinud GAZ Sadko Next on Venemaa Gorki autotehase 2014. aastal tootmisse tulnud mudel ja Rahniku andmeil peaks Pihtla meeste ostetud masin olema suisa esimene omasugune terves Euroopas.