Saarlasest nahaarst annab internetis tervisenõu

"Nahk on meie kõige suurem organ ja me kõik oleme nahahaigustega suuremal või vähemal määral kokku puutunud," ütles peagi dermatoloogia resindentuuri lõpetav Kaldvee oma avavideos, mille postitas Youtube’i. "Kuigi vähesed nahahaigused on eluohtlikud, võivad isegi kerged haigused, mis ei ole korralikult kontrollitud või saanud head ravi, inimese enesekindlusele ja elukvaliteedile halvasti mõjuda."