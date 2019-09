Vilsandi soe päästekuur on lõpuks saarerahva teenistuses

"Tunnen, et Eesti riik ja Saaremaa vald on vilsandlastele sammukese võrra lähemale astunud," ütles Vilsandi saarevanem Neeme Rand. "Aastaid tagasi, kui päästeamet joonistas kutseliste komandode ümber 15-minutilise reageerimisajaga ringe, sai selgeks, et meil on õnnetusjuhtumi korral kaks valikut – kas võtta kalamehesaapad ja oodata, põlvini vees, tule sumbumist või ise midagi ette võtta."