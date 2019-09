Invaühingu pliit ja soemüür saavad valmis novembri lõpuks

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaise Mare Kirri sõnul said oma esimest õunakohvikut korraldanud naiskodukaitsjad idee toetada kohviku tulust just invaühingut, kui lugesid Saarte Häälest üleskutset tulla ühingule appi uue pliidi ja soemüüri ehitamisel.

"Summaga, mis kohvik teenis, oleme rahul," kinnitas Kirr. "Meie kohviku asukoht polnud just lihtsasti leitav ning ilm oli vilets, aga päeva jooksul külastas meid koguni 109 inimest."

"Täna on nii rõõmus päev," ütles invaühingu juhataja Ingrid Põldemaa . "Teadsime, et naiskodukaitsjad meid toetavad, aga summa suurus oli küll üllatus."

Põldemaa sõnul on teisigi peale naiskodukaitsjate, kes ühingule Saarte Hääles ilmunud üleskutse peale appi tulid. "Alles täna hommikul saime veel telliseid," märkis ta. "Materjale on meile antud, aga raha oleks veel juurde vaja."

Materjal ja töö läheksid Põldemaa andmeil maksma 8000 euro ringis. Praeguseks on ühing kokku saanud ligi poole sellest summast. "Ülejäänu kokkusaamiseks peame veel vaeva nägema," tõdes Põldemaa. "Kirjutame veel ühe projekti ja küsime ka firmadelt, kas keegi neist saaks meid aidata."

Invaühing lasi oma maja vana pliidi ja soemüüri köögiremondi käigus lammutada, kuna need olid viletsas seisus ja tuleohtlikud. Ehitustöödega plaanib ühing alustada juba 7. oktoobril. Valmis saada on need kavas aga 27. novembriks, mil NORA maja köök EV100 kingitusena kogukonnale üle antakse.