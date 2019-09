Saaremaal on tänavuse muusikapäeva pilliks viiul

Sellest, et viiulit on raske õppida, kõneleb ka eesti kirjanduslugu. Kes ei mäletaks Arno Tali õhkamist viiuli järele, kui õpetaja Laur sel nii kaunilt musitseeris. Kui Arno aga jõuluõhtul viiuli kingiks sai ja seda mängida püüdis, kostis ainult üks kole kääks.

Ometi on Eestis viiulit mängitud nii kaua, kui mälu ulatub. Ja mängitud on hästi. Imeliste muusikute hulka kuuluvad ka Mari-Liis Uibo koos Linda Anette Vertega .

"Minu silmis on tegemist kõige romantilisema instrumendiga, samas kõige tundlikumaga," ütleb Mari-Liis Uibo. "Viiul on kapriisne, tujukas, kohati lausa isekas ja samas kirgas, laulev, hell ja südamlik. Pilli kontrastid ja dünaamiline rikkus on lõpmatud, kui muusikul on filigraansust ja oskusi neid välja tuua. Iga päev lähed avastusretkele."