Saaremaa vald sooviks lammutada viis tondilossi

Lammutamist vajavad hooned on valdavalt vanad kasutusest välja läinud katlamajad.

Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk märkis, et senised lammutustoetuse meetmed on sellised, et peale Vilsandi rahvamaja ei ole ükski saarlaste soovitud hoone sinna kvalifitseerunud.