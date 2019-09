Tudengid tegid maksale ultraheli

"Patsient on väga viletsas seisus," teatas Kuressaare haigla ülemarst Toomas Tuuling naljatades. "Temast on järele jäänud vaid maks kilekotis."

See "patsient" oli asetatud protseduurilauale ning teda uuris ultraheliaparaadiga innukalt üheksa Tartu ülikoolis meditsiini õppivat noort. Samuti tuli patsiendi rolli täita viinamarjadel.

Viienda kursuse üliõpilase Kaisa Teele Oja sõnul ootas ta kõige suurema põnevusega just ultraheli ja anestesioloogia töötuba.

Oja sõnul otsustas ta Saaremaale tulla, kuna selline külaskäik tundus huvitav ja pakkus hea võimaluse taas ühe haiglaga tutvust teha. "Kui oled erinevaid Eesti haiglaid näinud, on hiljem kergem valida, kuhu tööle minna," rääkis ta.Oja sõnul teadis ta Kuressaare haiglast seni üsna vähe. Küll aga oli ta kuulnud selle kohta kiidusõnu neilt tudengeilt, kes on varem siinset haiglat külastanud.

Oja kursusekaaslane Evamaria Elisabet Keränen tuli tutvuma Kuressaare haigla kui ühe võimaliku praktikabaasiga. "Kõigil mu tuttavatel, kes siin varem käinud, on jäänud väga head muljed," kinnitas ta.

Sügisesest arstitudengite võõrustamisest on saanud Kuressaare haigla ja kohaliku omavalitsuse traditsioon. Noorte küllakutsumise eesmärk on, et võimalikult palju tulevasi arste Saaremaale praktikale ning hiljem tööle tuleks.